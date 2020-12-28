8 bin 414 Libyalı’ya sağlık hizmeti verildi

Milli Savunma Bakanlığı “Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması” kapsamında 8 bin 414 Libyalı’ya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da hayata geçirdiğimiz hastane ile bugüne kadar 8 bin 414 Libyalı kardeşimize sağlık hizmeti verdik. Dost ve kardeş Libya’ya yönelik çok yönlü desteklerimiz devam edecek” denildi.