Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA HİZMETİ TESPİT EDİLEN 8 ŞEHİT VE GAZİNİN MİRASÇISINA İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA HİZMETİ TESPİT EDİLEN 8 ŞEHİT VE GAZİNİN MİRASÇISINA İSTİKLAL MADALYASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

24 Nisan 2020 Cuma 05:00
6 Okunma
8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu’na göre Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Yayımlanan Resmi Gazete’deki -8 şehidin isimleri şöyle:

"Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak, Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam, Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta, Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural, Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah, Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım, Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa, Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil".

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim