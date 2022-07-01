781 mahalle daha yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada ikamet iznine kapatılan mahalle sayısının bin 169’a çıktığı belirtilerek, “Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmış olup, kapalı mahalleler ekte yer almaktadır” denildi.