76 yaşında 50’inci çeşmesini yaptı

Bilecik’te ikamet eden 76 yaşındaki inşaat ustası Mehmet Başol, vatandaşlar tarafından yaptırılmak istenen hayratların aranın ismi olurken, 50’inci çeşmesini yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde yaşayan 76 yaşındaki inşaat ustası Mehmet Başol 50’inci çeşmesini yaptı. Pazaryeri ve köylerine yaptığı çeşmelerle anılar Mehmet Başol, bir hayırseverin isteği üzerine 50’inci çeşmesinin ilçeye bağlı Gümüşdere Köyü’ne yaptı. İlçede çeşme yaptırmak isteyenlerin tercih ettiği Başol’un hedefi 100 çeşme yapmak. Gümüşdere köyünde hayırsever vatandaş Mesut Kök’ün istediği üzerine 50’inci çeşmesini inşa ettiğini anlatan Mehmet Başol, “Mesut Kök kardeşimin isteği üzerine yapmış olduğum çeşme ile birlikte Allah’a şükürler olsun ellinci çeşmemi yaptım. Ömrüm yeterse daha birçok çeşme yapmaya devam edeceğim. Mesut kardeşimin yapmış olduğu hayırları Allah kabul etsin. Hedefim 100 çeşmeye ulaşmak” dedi.