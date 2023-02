7,6 şiddetindeki deprem anı İHA kamerasına böyle yansıdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi merkezli 13.24’te yaşanan 7,6 şiddetindeki deprem anı İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yansıdı. İHA Malatya Bürosu’ndaki kayıtlar deprem gerçeğini gözler önüne serdi. Bu deprem bir çok ilde de yeni yıkıntılara yol açtı.

Sabah 04.24’te Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremin ardından bundan bağımsız olarak 7,6 şiddetinde öğle saatlerinde bir deprem daha yaşandı. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosu’ndaki dolaplar ve malzemeler depremin etkisiyle yerinden fırladı. O anlar an be an kaydedildi. Binada kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın da önüne geçti.