73 bin 300 aileye kıyafet ve ayakkabı yardımı

Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı hizmet vermeye başladığı 2007 bugüne kadar 73 bin aileye toplamda 580 bin adet giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı. Yazlık ve kışlık olmak üzere yılın iki döneminde yapılan dağıtımlarda en çok tercih edilenlerin başında çorap, pantolon, kazak ve gömlek geliyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından yoksul ailelere yardım amacıyla 2007 yılında kurulan Hayır Çarşısı’nda yoğunluk devam ediyor. İlçede yaşayan maddi durumu kötü ailelerin yazlık ve kışlık ihtiyaçları yılda iki kez bu tesis tarafından karşılanıyor. Hayırseverlerin bağışladığı ve tamamı yeni olan ürünler, ihtiyaç sahibi olan ailelerin Bağcılar Belediyesi’nde aldıkları belgeyle kendilerine teslim ediliyor. Hayır Çarşısı’nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, kendilerine verilen puan karşılığında erkek, kadın, çocuk, sünnet kıyafetleri ve ayakkabı çeşitlerden dilediğine sahip oluyor.

İnsanların yüreğine dokunuyoruz

Bayramlar başta olmak üzere yılın her dönemi yoğun ilgi gören çarşıda 15 yılda 73 bin 300 aile yararlandı. Bu süreçte ayakkabıdan monta pardesüden çoraba ve sünnetlik kıyafete kadar 580 bin ürün verildi. Hayır Çarşısı’nın toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yardımlar için hayırsever bağışçılarımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça ihtiyaçları gidermenin yanında insanların yüreğine dokunuyor, sevgimizi de artırıyoruz” dedi.

Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.