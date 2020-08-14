banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

700 yıldır dimdik ayakta

1272-1277 YILLARI ARASINDA SELÇUKLU VEZİRİ FAHREDDİN SAHİB ATA'NIN OĞLU AFYON SANCAK BEYİ NASURİDDİN HASAN TARAFINDAN ÇİVİ KULLANILMADAN 40 ADET AHŞAP DİREK ÜZERİNE OTURTULARAK YAPTIRILAN AFYON ULU CAMİ ARDAN GEÇEN YAKLAŞIK 700 YILA RAĞMEN HALEN DİMDİK AYAKTA. HALK ARASINDA ‘ÇİVİSİZ CAMİ’ OLARAK BİLİNEN ESER MİMARİ YAPISI İLE DE BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

Genel 14.08.2020, 15:44
4
700 yıldır dimdik ayakta

1272-1277 yılları arasında Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata’nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Afyon Ulu Cami ardan geçen yaklaşık 700 yıla rağmen halen dimdik ayakta. Halk arasında ‘çivisiz cami’ olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor.

Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.

Harim, iri mukarnas başlıklı kırk ahşap direkle dokuz sahına bölünmüş. Ahşap kirişler ve lambriler üzerinde geometrik, bitkisel, yazılı ve figürlü kalem işi süslemeler bulunuyormuş ancak bu süslemelerden çok azı günümüze ulaşabilmiş. Kesme beyaz kireç taşından mihrabı, yalın bir Selçuklu taş işçiliğine sahip. Geometrik motiflerle bezeli ahşap minberi ise Selçuklu ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden biri. Afyon Ulu Camii, yüksek nitelikli ahşap ve taş işçiliğinin yanında bezemeli tuğla minaresi ve Selçuklu’dan günümüze ulaşan en eski ahşap direkli camilerden biri olması sebebiyle Anadolu’daki yapı taşlarından biri olarak önemini koruyor.

“Camide adeta bir ahşap ustalığı sergilenmiş”

Cami müezzini Recep Çoban, aradan geçen yüzyıllar içerisinde caminin halen dimdik ayakta olduğunu kaydederek, Selçuklular döneminin ender eserlerinden birisi olduğunu kaydetti. Caminin o dönem yakın bir yerde bulunan esnaflar tarafından yapılan talep üzerine inşa edildiğini ifade etti. Çoban, “Camideki sütunların her biri o dönem bölgede esnaflık yapan kişileri temsilen ayrı ayrı motiflerle yapılmış. Yastık, kiriş, sütun ve döşemeler bir birine geçmeli şekilde yapılmıştır. Adeta bir ahşap ustalığı sergilenmiştir” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 15 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:12
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25