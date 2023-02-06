700 kişilik arama kurtarma ekibi, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalanlara yardım için 700 kişilik arama kurtarma ekibi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan deprem bölgesine hareket etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüküğündeki deprem Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman’ı da etkiledi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların enkaz altında kaldığı deprem sonrasında arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi. İstanbul Jandarma Tugay Komutanlığı askerleri, emniyet, AFAD ve belediyelerin arama kurtarma ekipleri de deprem bölgesine sevk edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda toplanan 700 kişilik ekip, deprem bölgesine hareket etti. Depremzedelere, yiyecek ve temel ihtiyaçların da yer aldığı kumanyalar hazırlanarak yola çıkarıldı.