7 yıl arayla 2 büyük acı...Lösemiden kızlarını kaybeden aile aynı hastalıktan ikinci çocuğunu da kaybetti

Zonguldak’ta 2015 yılında 10 yaşındaki kızı Melisa’yı kaybeden Kar ailesi 7 yıl sonra aynı hastalıktan 10 yaşındaki evlatları Andaç Efe’yi kaybetti. Löseminden hayatını kaybeden Efe gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zonguldak’ta 2015 yılında lösemi hastalığından 10 yaşındaki kızlarını kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan diğer evlatlarını da kaybetti. 2 ay önce lösemi teşhisi koyulan Andaç Efe’nin ölümü Zonguldak’ı yasa boğdu. 10 yaşındaki Andaç Efe Kar için Zonguldak Uzun Mehmet Caminde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Andaç Efe Kar’ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı kaderi paylaştığı ablası ile aynı yaşta hayatını kaybetti

2 ay önce lösemi hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Andaç Efe Kar’ın 2015 yılında löseminden hayatını kaybeden Melisa Kar’ın 10 yaşında hayatını kaybettiği ablası ile aynı yaşta aynı kaderi paylaştı.