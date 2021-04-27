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7 aylık hamile Tuğba öğretmen Covid-19’a yenik düştü

Çankırı’da 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Genel 27.04.2021, 13:17
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7 aylık hamile Tuğba öğretmen Covid-19’a yenik düştü

Çankırı’da 7 aylık hamile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Bekel, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çankırı’da özel bir kolejde çalışan Tuğba Bekel (28), kısa bir süre önce korona virüse yakalandı. Hamile olması nedeniyle tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilen Bekel’in durumu zaman içerisinde ağırlaşırken sağlık nedeniyle 7 aylık bebeği de sezaryen ile alınarak küvöze konuldu.

Entübe edilen genç öğretmen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Tuğba Bekel, bugün sabah saatlerinde memleketi Çankırı’da toprağa verildi.
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