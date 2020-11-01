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7 aydır korona virüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
ZONGULDAK'TA 7 AY ÖNCE KORONA VİRÜSE YAKALANAN ZONGULDAK BELEDİYESİ ZABITA AMİRİ NİHAT KÖSEOĞLU, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
Genel 01.11.2020, 17:30
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Zonguldak’ta 7 ay önce korona virüse yakalanan Zonguldak Belediyesi Zabıta Amiri Nihat Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen Mart ayı sonunda korona virüse yakalanan Zonguldak Belediyesi Zabıta Amiri Nihat Köseoğlu ile ilgili acı haberi Belediye Başkanı Ömer Selim Alan verdi. Alan, "Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olan Zabıta Amirimiz Nihat Köseoğlu’nun vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli mesai arkadaşımız Nihat Köseoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Nihat Köseoğlu’nun annesi Sevim Köseoğlu da bir süre önce korona virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.
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