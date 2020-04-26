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7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi

TARİHİ 7 ASIR ÖNCESİNE DAYANAN KOZAN İLÇESİ, SALGIN TEDBİRLERİ NEDENİYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi

TARİHİ 7 ASIR ÖNCESİNE DAYANAN KOZAN İLÇESİ, SALGIN TEDBİRLERİ NEDENİYLE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

26 Nisan 2020 Pazar 09:35
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7 asırlık tarihi kent havadan görüntülendi

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarih kokan sokaklar ve tarihi yapılar drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi 7 asır öncesine dayanan Kozan ilçesi, Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve ülkemizde de yaşanan salgın tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sessizliğe büründü. Tarihi Anavarza, Kozan Kalesi ve doğal film platosu olan tarihi sokaklar sessizliğe bürünürken, ilçe drone ile görüntülendi. İlk kez korona virüs nedeniyle boş kalan 600 yıllık Hoşkadem Camii de boş avlusu ile bu Ramazan görenleri hüzünlendirdi.

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