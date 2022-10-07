6’ncı İzmir Coffee Festival bugün başlıyor

Bugün başlayan ve 9 Ekim’e kadar sürecek İzmir Coffee Festival, kahveseverleri nitelikli kahveler ve eğlenceli etkinliklerle buluşturacak.

İzmir’in en sevilen etkinliklerinden biri olan İzmir Coffee Festival, bu sene 6. kez kahveseverlerle buluşuyor. Bugünden itibaren 9 Ekim’e kadar 3 gün boyunca İzmir Arena’da devam edecek İzmir Coffee Festival’de, kahveye ilişkin bilgilendirici workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Ayrıca ünlü isimler de konserleriyle kahve keyfini perçinleyecek. Eğlenceli sahne şovlarının yer alacağı festivalin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu "www.biletininal.com"da kahve tutkunlarını bekliyor.

Loc Festivals tarafından 6. kez düzenlenen İzmir Coffee Festival, bu yıl enerjik ve eğlenceli içeriklerle katılımcıları ile buluşacak. Festival boyunca kahvenin sihirli dünyası; ücretsiz söyleşi ve workshoplar ile katılımcılara aktarılacak. Yaklaşık 120 farklı firmanın stant açacağı festivalde, katılımcılar dünya kahvelerini ücretsiz deneyimleme imkanına sahip olacak.

Festivalin ilk akşamı Feridun Düzağaç konseri ile renklenecek. Festivalin ikinci gününde Nil Karaibrahimgil katılımcıları şarkıları ile coştururken, festivalin son gününe ise Ozan Doğulu DJ performansı damgasını vuracak.