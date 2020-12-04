68 adet cins köpek Keçiören Belediyesi’nin korumasına alındı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi’nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirilen çeşitli cinsten 68 köpeğin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavi altında olduğunu belirtti. Başkan Altınok, “Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ihbar üzerine söz konusu adrese gidiyor ve uygun olmayan ortamda 68 tane cins köpeğin var olduğunu görüyorlar. Köpekler şu anda emin ellerde. Bakım ve tedavilerini tamamladıktan sonra köpekleri sahiplendireceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Altınok, “Keçiören Uyanış Mahalle sakinlerimizin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz bir binanın bodrum katında 68 adet cins köpeği tespit etti. Daha sonra ihbar edilen adrese giderek bu köpeklere el koydu. Köpekler iyileştirme merkezimizde gözetim altında” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor”

Altınok, söz konusu köpeklerin sağlık durumuna ilişkin de bilgiler vererek şunları aktardı:

“Bir mahallemizden gelen ihbar üzerine yetkililerimiz gidiyor ve bakıyor ki uygun olmayan ortamda 68 tane köpek var. Anlaşılan şu ki, bu köpekler uygun olmayan ortamda ticari amaçla yetiştiriliyor. Hayvanların eziyet çektirilerek yetiştirildiğine ilişkin iddialar da var. Biz de Keçiören Belediyesi olarak bakanlığımızla birlikte harekete geçtik bu masum canlılarımızı bulundukları ortamdan alarak bakım ve tedavilerine başladık. Hayvanların temizliğini ve gıda takviyelerini de yapacağız. Daha sonra da köpekler sahiplendirilecek ve isteyen vatandaşlarımıza verilecek. Şu anda veteriner arkadaşlarımız köpeklerimizi gözetim altında tutuyor, sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor.”

“Rapor bekliyoruz”

Köpeklerin ses tellerinin kesildiğine ilişkin iddialara ve köpekleri uygun olmayan ortamda yetiştiren şahıslara verilecek olan cezai müeyyidelere ilişkin de Altınok, “Seslerinden şüphe duyulan 4 köpeğimizi kontrol amaçlı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdik. Bu soruya net cevap vermek için üniversitemizden gelecek olan raporu bekliyoruz. Köpek yetişricilerine verilecek olan ceza ve gerekli yasal işlemleri yapmak bakanlığımızın sorumluluğundadır” dedi.

El konularak Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen 68 adet köpeğin sayı ve cinsleri şöyle:

"12 kahverengi poodle, 10 maltese terrier, 7 şitsu, 5 chihuahua, 2 anne chihuahua, 7 yavru chihuahua, 5 anne maltese terrier, 20 yavru maltese terrier."