659 yıllık tarihi kilise depreme dayanamadı

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok tarihi yapıda kullanılamaz hale geldi. Hatay’da bulunan ve tarihi yaklaşık 659 yıllık olarak bilinen Türk Rum Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş ve Antakya’da meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle 11 il afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken çok sayıda vatandaş ise hayatını kaybetti. Tarihi yapıların da aralarında bulunduğu binalarda hasar tespit çalışmaları ilk günden itibaren devam ederken, Antakya’nın Sarılar Mahallesi’nde 1364 yılında inşa edilen Türk Rum Ortodoks Kilisesi depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Depremde yıkılan kilisenin çan kulesinin ayakta kaldığı görülürken kilisenin 2020 yılında restore edildiği öğrenildi.

Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, “Kilisemiz şiddetli depreme dayanamayarak maalesef yıkılmış durumda. İbadetler şuan için bu noktada yapılmıyor. Şimdilik daha güvenli yerleri tercih ediyoruz. Geçtiğimiz gün Bakan Bey buraya geldiğinde kendisine kilisenin yıkıldığı belirttik. Kendisi de sağ olsun restore çalışmalarına destek vereceğini belirtti. Umarız en kısa sürede eski haline döner ve ibadete açılır” dedi.