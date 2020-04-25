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65 yaş üstü vatandaşlar için sınırlı sokağa çıkma izni gündemde

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bazı yeni öneriler hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu tavsiyeler arasında, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi de yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi öngörülüyor.

65 yaş üstü vatandaşlar için sınırlı sokağa çıkma izni gündemde

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bazı yeni öneriler hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu tavsiyeler arasında, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi de yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi öngörülüyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 19:36
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65 yaş üstü vatandaşlar için sınırlı sokağa çıkma izni gündemde

Yyeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızının azalmasında en büyük etken olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamasının belli günlerde esnetilmesi tartışılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 21 Mart günü yayımlanan genelge ile 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bir aydan fazladır, evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için belli günlerde kısa süreli dışarı çıkmalarının önünün açılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıların yanı sıra Bilim Kurulunda da tartışılan bu teklife, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biraz daha sabır" diyerek sıcak bakmamıştı. Ancak, sokağa çıkma yasağının bir ayı geçmesi, bu durumun bazı "psikolojik ve fizyolojik" problemlere sebep olabileceği, 65 yaş üstü vatandaşlardan da kısa süreli de olsa dışarı çıkmalarına izin verilmesine yönelik yoğun talepler gelmesi üzerine konu yeniden masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bazı yeni öneriler hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu tavsiyeler arasında, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu öneriye onay vermesi durumunda, yarından itibaren başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi planlanıyor. Yirmi yaş altı ise şimdilik bu uygulamanın dışında tutulacak. Sokağa çıkmalarına izin verilecek 65 yaş üstü vatandaşların, gerekli önlemleri almaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, ayrıca iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri şartıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde üçer saat parka gitmelerine ve yürüyüş yapmalarına izin verilmesi planlanıyor.

İFTAR SONRASI TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, ramazan boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde oluşacak kalabalıkların önüne geçilmesi için de valiliklere talimat verildi. Bunun için kalabalığın fazla olacağı değerlendirilen cadde, meydan ve diğer güzergahlar ramazan ayı boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Ancak, yine 65 yaş üstü için, iftardan sonra yarım saat veya bir saat "hava alma" istisnası getirilebilecek.

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