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"60 Yıllık Başarı Hikayesi: Almanya İkinci Vatan" paneli Berlin'de gerçekleştirildi

- Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel:- "Dün kas gücüyle buradaydık, şimdi akıl gücüyle buradayız. Bizler Almanya’da, ABD'de, İngiltere'de ve Gürcistan'da o ülkenin yasalarına göre üniversiteler kurduk"- "Araştırma projeleri ile Berlin-İstanbul arasında bilim ve sanat köprüsü yapacağız"

Genel 01.11.2021, 14:15

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den Almanya'ya göçün 60'ıncı yılına özel Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "60 Yıllık Başarı Hikayesi: Almanya İkinci Vatan" paneli ile 60 yıllık göç serüveni masaya yatırıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden (BAU) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Alımı Anlaşması çerçevesinde Anadolu'nun farklı şehirlerinden Almanya'ya yapılan işçi göçünün 60'ıncı yılı dolayısıyla Berlin Başkonsolosluğu ev sahipliğinde "60 Yıllık Başarı Hikayesi: Almanya İkinci Vatan" paneli düzenlendi.

Panele BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer, BAU Kent ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ulaş Sunata, eski Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu, Berlin International University of Applied Sciences'tan Dr. Barış Ülker, Dr. Emine Neşe Yüksel ve Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Berlin Başkonsolosluğu, Berlin International University of Applied Sciences ve BAU iş birliğiyle gerçekleştirilen panel, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve BAU Global Başkanı Enver Yücel'in açılış konuşmalarıyla başladı.


- "İnsanımız Almanya'nın kalkınmasına katkı sağladı"


Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Yücekök, başkonsolosluğun her Türk vatandaşının evi olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli katkılarından dolayı bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yücekök, "60 yıl dile kolay. Bugün aramızda tam 59 yıldır burada olan misafirlerimiz de var. Almanya'ya göç eden birinci ve ikinci jenerasyondan da misafirlerimiz var. Bu kadar insanı bir arada görmek çok keyifli. Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Yani Anadolu'da 20 tane ilden daha fazla nüfus var burada. İl olacak kadar kapasite var. Hekimi, avukatı, dişçisi, kuaförü, oto tamircisi, inşaat sektöründe, makine sanayinde görev yapanlar, yeni gelenlerden kod yazan gençler, sanatçılarımız, müzisyenlerimiz, ressamlarımız, yani toplumumuzun ne kadar rengi varsa onlar burada, Almanya'da bizle beraber. 60 yıldır insanımız Almanya'nın kalkınmasına katkı sağladı. Bu durumun hem ülkemize hem de Almanya'ya yadsınamaz katkıları oldu ve olacak. Kıymetli katkısı ve gayreti için, güzel evlatlar yetiştirdikleri için, güzel örnekler teşkil ettikleri için herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


- "Dün kas gücüyle buradaydık, şimdi akıl gücüyle buradayız"


BAU Global Başkanı Enver Yücel ise Türkiye ile Almanya arasındaki göçün 50'nci yılında da Türklerin Almanya'ya katkılarını konu alan konferanslar, belgeseller yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Almanya'da büyük bir başarı hikayesi çizdiğini ve başardığını hep birlikte görüyoruz. 'Onu Avrupalılar, İngilizler, Amerikalılar yapar' söylemlerini buradaki başarılarımızla son zamanlarda bir tarafa bıraktık. Görüyoruz ki bilimde, sanatta, sporda ve siyasette Almanya'da çok önemli yerlere geldik. Sporundan sanatına kadar her alanda bir şeyler yapıyoruz.

Dün kas gücüyle buradaydık, şimdi akıl gücüyle buradayız. Bizler Almanya'da, ABD'de, İngiltere'de ve Gürcistan'da o ülkenin yasalarına göre üniversiteler kurduk. Bugün Beyaz Saray'ın yanında bir Türk üniversitesi var. Bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Alman üniversitesi ve gymnasium (lise) var. Almanya'nın bilimine, çalışma hayatına insan yetiştirmekte gayret ediyoruz. Almanya'da daha güzel işler yapacağız. Araştırma projeleri ile Berlin-İstanbul arasında bilim ve sanat köprüsü yapacağız."

BAU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer de moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in "Türkiye'den gelenlerin Almanya'nın bugünkü güçlü konumuna ulaşmasında önemli bir görev üstlendiği" sözlerini alıntıladı.

Panelde BAU Kent ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ulaş Sunata, eski Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu, Dr. Barış Ülker ve Dr. Emine Neşe Yüksel, tarihsel süreçten başlayarak 60 yıllık göç serüvenini farklı boyutlarıyla masaya yatırdı.

Panel, Başkonsolosluk ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile sona erdi.

#Bahçeşehir Üniversitesi #enver yücel
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