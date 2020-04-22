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6 Yaşındaki west sendromlu Beyzanur Kovid-19 hastalığını yendi

ERZİNCAN’DA İKAMET EDEN HARUN VE NURHAYAT SARI ÇİFTİNİN 6 YAŞINDAKİ WEST SENDROMLU KIZLARI BEYZANUR SARI, 8 GÜN ÖNCE YAKALANDIĞI COVİD-19 HASTALIĞINI YENDİ.

6 Yaşındaki west sendromlu Beyzanur Kovid-19 hastalığını yendi

ERZİNCAN’DA İKAMET EDEN HARUN VE NURHAYAT SARI ÇİFTİNİN 6 YAŞINDAKİ WEST SENDROMLU KIZLARI BEYZANUR SARI, 8 GÜN ÖNCE YAKALANDIĞI COVİD-19 HASTALIĞINI YENDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:17
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6 Yaşındaki west sendromlu Beyzanur Kovid-19 hastalığını yendi

Erzincan’da ikamet eden Harun ve Nurhayat Sarı çiftinin 6 yaşındaki west sendromlu kızları Beyzanur Sarı, 8 gün önce yakalandığı Covid-19 hastalığını yendi.

Erzincan’da yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan 6 yaşında Beyzanur Sarı, 8 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi. Minik Beyzanur’un şimdiki savaşı ise Türkiye’de tek dünyada ise 4 kişide görülen West sendromu hastalığını yenmek.

West Sendromu ile mücadele eden Beyzanur bu hastalıkla mücadele ederken tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalandı. Yüksek ateş şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve yapılan korona virüs testi pozitif çıkan küçük kız, tedavi altına altındı. Uygulanan tedaviyle 8 günün sonunda korona virüsü yenmeyi başardı.

Korona virüs testi negatife dönen Beyzanur, taburcu edilerek evine gönderildi. Beyzanur ve ailesinin 14 günlük karantina süresi evde devam edecek.

Baba Harun Sarı, “Sizlere kızım Beyzanur Sarı’nın Covid-19 ile olan mücadelesini anlatacağım. Kızım Beyzanur aynı zaman da west sendromu hastası. 2017 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk hastanesinde yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kızımın west sendromu tanısı altında was2 gen mutasyonuna uğramış dünyada 4 Türkiye’de ise tek gen hastasıdır. Bu teşhis ile birlikte bugüne kadar bütün tedavilerini takip ederek bugüne kadar getirdik. 11 Nisan Cumartesi günü de yüksek ateş şikayeti ile 112’ye başvurduk. 112 aracılığı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil bölümüne başvurduk. Orada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda kızımda Covid-19 teşhisi pozitif çıktı. 8 günlük bir tedavi süreci baladı. Bu tedavi süreci içerisinde tekrar yapılan tahliller sonucunda kızımın sonucunun negatif olduğu belirtilip taburcu işlemi gerçekleşti. Bu süre zarfında hastane personeline, doktor ve hemşirelerimize çok teşekkür ederim. Böyle bir hasta bile Covid-19’u yenebiliyorsa, Covid-19 sizin alacağınız önlemlerden daha güçlü değildir. Evde kal hayat eve sığar” diye konuştu.

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