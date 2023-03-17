6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda 435 fidan toprakla buluştu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda 453 fidan, toprakla buluştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikme töreni düzenlendi. Tören başlangıcında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçedeki okulların ve ilçedeki depremzedelerin katılımıyla gerçekleşen törende, 435 fidan toprakla buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye gelen depremzede vatandaşlara acil destek için önce 8 sonra 10 dayanışma merkezi açtıklarını ve burada özellikle gençlerin yardım ettiklerine vurgu yaparak, şu ifadeleri kaydetti:

“Keçiören Belediyesi olarak Keçiörenliler olarak bütün deprem bölgemize kardeşlerimize imkanlarımız ölçüsünde ne varsa fazlasıyla bunları gönderdik. Şu an yine ekiplerimiz deprem bölgesinde çalışıyor. Bir taraftan buraya gelen depremzede kardeşlerimiz var. Onlarda tabii bizim kardeşlerimiz. Misafirin ötesinde ev sahibimiz. Dolayısıyla insanlığın olduğu ve olacağı bir gün. İnsanlığın başladığı ve insanlığı bittiği, kardeşliğin başladığı ve kardeşliğin bittiği gündeyiz. Allah razı olsun herkes evini, gönlünü, yüreğini kalbini açtı. Açmaya da devam ediyor. Tabii bu bir süreç. Devam edecek. İnanıyorum ki devletimiz, cumhurbaşkanımız işi biliyor. Şu an deprem bölgesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları ve devletimizin son yaptığı binalarda yıkılan yok. Eskiden şöyle oluyordu: Depremde önce kamu binaları yıkılırdı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü vardı. Deprem olduğu zaman veya hafif bir sallantıda bu binalar yıkılırdı. Ama çok şükür bu asrın depreminde kamu binalarımız özellikle yeni yapılan 20 yıllık binalardan neredeyse yıkılan, çatlayan dahi yok.”

“Tedbir bizden takdir rabbimden”

Maddi kayıplar telafi edileceğini, binaların yerine daha güzel binalar, şehirlerin yanına daha güzel şehirler yapılacağını savunan Altınok, “Tedbirleri alacağız. Önlemleri alacağız. Güvenli binaları yapacağız. Tedbir bizden takdir rabbimden. Keçiören’de de biz kentsel dönüşümü tekrar gelir gelmez 1 yıl içerisinde şehrimizin yüzde 80’inin kentsel dönüşümünü, kentsel planlarını yaptık” ifadelerine yer verdi.

Turgut Altınok’un konuşmasının ardından törene katılan öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.