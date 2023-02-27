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Milletvekili Kavuncu: "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa edeceğiz"
6 katlı binanın çökme anı kamerada
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Genel 27.02.2023, 13:42
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.