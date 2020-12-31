"6. Kamu, STK Uyum Buluşmaları" Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri özelinde gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen “Kamu, STK Uyum Buluşmaları”nın altıncısı gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde faaliyet gösteren STK’ların katılımı ile dün çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlik, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz’ün açış konuşmaları ile başladı. Türkiye’nin artan göç hareketliliği karşısında bütün bu göç süreçlerini en etkin şekilde yürüttüğüne değinen Genel Müdür Dr. Savaş Ünlü, “Gerek kültür değerlerimize, medeniyet normlarımıza uygun, gerekse evrensel insan hakları ve göçmen hakları normlarına uygun şekilde yönetmek üzere ülkemiz son yıllarda göç alanında çok önemli atılımlar yaptı” dedi.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella, “STK’ların sahadaki engin deneyimleri ve ihtiyaç sahiplerine erişim kapasiteleri, devlet kurumlarının ve bizim sahadaki eksiklikleri ve sorunları fark etmemizi sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Türköz, “Türkiye’de göç ve göçmen konusunda faaliyet gösteren STK sayısı bin 74 civarında” dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde “Türkiye’de Yürütülen Uyum Faaliyetleri” konusunda bir sunum gerçekleştiren Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, “Kamu-STK Uyum Buluşmaları’nın temel içeriği, sivil toplum kuruluşları tarafından kamunun ulaşamadığı alanlarda tamamlayıcı çalışmaların yapılması ve yerel düzeyde farklılık gösteren değişkenlerin takip edilmesi, daha verimli çalışmaların yürütülmesine olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Program kapsamında Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu moderatörlüğünde soru cevap oturumu gerçekleştirildi. Programa ayrıca İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Munir Tireli, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Selami İskender, BMMYK Politika Geliştirme Bölüm Başkan Yardımcısı Gökçe Saraydın ve yabancılara yönelik çalışmalar yürüten Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sivil toplum kuruluşları katıldı. Programda yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirilirken, STK’lar eliyle yürütülen uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelere ve uyum politikalarına ilişkin STK’ların tavsiyelerine de yer verildi.