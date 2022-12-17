İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 6. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı ziyaretçilerine kapısını açtı. Birçok firmanın katılım gösterdiği fuar 21 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 6. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı ziyaretçilerine kapısını açtı. Fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken özellikle Arap yatırımcılardan oluşan dünyanın her yerinden birçok firma katıldı. Düzenlenen fuarda gayrimenkul firmaları projelerinin tanıtımlarını yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Fuara Arap ülkelerinden ciddi bir katılım olduğunu dile getiren Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Ekiz, “Bu fuarlar ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. 2023 için tünelin ucu gözüktü. Vatandaşlar çok daha ucuz ve kolay bir şekilde konut alacak. Şu andaki durumda konuta ulaşmak zorlaştı. Tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz. Konut kredilerinde oranlar yüzde 40 ve yüzde 30’lara düşmüş durumda. Vatandaş krediye çok zor ulaşabiliyor. Bankalara bankalar birliğine öncelikle kredilerin düşmesi gerektiğini dile getirdik. Karşılık oranlarında eskiden oturmuş bir sistemimiz vardı. Önceden yüzde 80 kredi ve yüzde 20 nakitle daireye ulaşabiliyorduk. Şu anda bu durum değiştiği için vatandaşın konuta ulaşması zorlanmış durumda. Fuara Katar’dan, Sudi Arabistan’dan, Arap ülkelerinden çok ciddi anlamda katılım var” dedi.

Öte yandan, 6. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı 21 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.