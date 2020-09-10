6 bin 307 kişi Korona virüs denetimi için sahaya indi
AFYONKARAHİSAR’DA ‘İL SALGIN MAHALLE VE İŞ YERİ DENETİM’ EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI. TOPLAMDA 6 BİN 307 KİŞİNİN GÖREV YAPACAĞI DENETİM EKİPLERİNİN DENETİMLERİ GÜN BOYU DEVAM EDECEĞİ İFADE EDİLDİ.
Afyonkarahisar’da ‘İl Salgın Mahalle ve İş Yeri Denetim’ ekipleri göreve başladı. Toplamda 6 bin 307 kişinin görev yapacağı denetim ekiplerinin denetimleri gün boyu devam edeceği ifade edildi.
Korona virüs (Covit-19) ile mücadele kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığı Afyonkarahisar’da, denetim ekipleri sahaya indi. Ekipler mahallerde ve iş yerlerinde denetim yaparak vatandaşlara özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda gerekli uyarıları yaparak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler denetimler öncesi Afyonkarahisar Valiliği önünde bir araya gelen ekipler Vali Gökmen Çiçek’ten yapacakları denetimlerde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler aldı. Denetimlerde okul müdürleri, imamlar, mahalle muhtarları ve kamu kurumlarında görev alan personellerin yer aldığı belirtildi. Kent genelinde ilçeler ile birlikte toplamda 6 bin 307 kişinin denetim ekiplerinde görev aldığı öğrenildi. Ekiplerin gün boyu denetim yapacağı ve denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.
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