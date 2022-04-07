6 Bakan Ukrayna'yı görüştü! Bakan Akar: 'Ateşkesin aciliyeti vurgulandı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Baszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dîncu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı videokonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna’da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz’de barış, sükûnet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.