57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı

Kocadere kamp alanından saat 07.00’de başlayan 57’nci Alay Vefa Yürüyüşüne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte 3 bine yakın kişi katıldı. Kocadere’den başlayan yaklaşık 5.5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı’nda son buldu.

Yürüyüş sonrasında basın mensuplarına seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Süngüsüyle yol açanların izinde aynı ruhla Çanakkale 107 yıl önce. Bu aziz coğrafyayı bize vatan kılanları anmak, onların hissettiklerini bir nebze de olsun hissedebilmek ve bu bilinci, bu şuuru diri tutmak ve yarınlara yürüdüğümüz bu yollarda bu ruhla bu bilinçle var olma adına her yıl gerçekleştirdiğimiz 57. Alay Vefa Yürüyüşünde hamdolsun Türkiye’nin dört bir yanından, 81 ilimizden, ilçelerimizden gelen gençlerimizle beraberdik. Bigalı’dan Conk Bayırı’na gençlerimiz ile birlikte bu yolu katettik. 57. Alayı hatırladık” dedi.

Bakan Kasapoğlu Çanakkale ruhuna dikkat çekerek, “Onların gözlerini kırpmadan, arkalarına bile bakmadan cepheye koşuşlarını hatırladık. İnançlarını, cesaretlerini, özverilerini yadettik. Bize bu vatanı emanet etme adına ne tür zorluklarla, ne tür mücadeleleri yaşadıklarını ve onların o ruhunun hep diri kalması gerektiğini tekrar hatırladık. Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz açısından, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. Çünkü o ruh, bu cepheye bir olan cepheye tefrikayı sokmayan ruh. O ruh vatan uğruna her şeyden vazgeçen ruh. O ruh Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki gençlerimiz bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz ilelebet payidar kılacaklar. Onların gözünde, onların yüreğinde bunu hep hissediyoruz. O yüzden her yıl Sarıkamış’ta, her yıl Dumlupınar’da, Zafertepe’de, her yıl Çanakkale’de Conk Bayırı’ndayız. Bu destanın yazıldığı topraklarda gençlerimizin hamdolsun ki burada bu mukaddes emaneti ne kadar diri bir şekilde bildiklerinin, ona sahip çıktıklarının sevinci içerisindeyiz. Ben bu vesileyle tüm kahramanlarımızı, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yadediyorum. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Bizim düsturumuz bu, felsefemiz bu. Gençlerimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza yürek yüreğe diyor ya ’Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ Bu yürekler toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa hiçbir oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz. Bu şanlı bayrağı inşallah hep en yükseklerde öncü gençlerle bilimde, sanatta, sporda hayatın her alanında öncü gençlerle. En güçlü mesajımızı yine adaletten, yine merhametten, vicdandan yana tüm insanlığın sesi olarak, umudu olarak haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Pandemiden dolayı 2 yıl aranın ardından düzenlenen etkinliklerde, Conkbayırı’nda 57. Alay Sancağının devir teslimi töreni yapıldı. Törende 57. Alay Sancağı 18 Mart Üniversitesi’nden Celal Bayar Üniversitesine yapılan yemin töreni ile teslim edildi.