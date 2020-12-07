56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle vatandaşlar kızaklarını alarak kaymanın keyfini yaşadı.

Hafta sonu Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalan vatandaşlar kısıtlamaların bitmesiyle kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar be çocuklar sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ederek kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Her defasında yorulmadan tepeye çıkarak kayan vatandaşlar eğlencesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış’ta soğuğa aldırış etmeden kayan vatandaşlar, düşe kalka kayarak eğlendi.

Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala evlerinin yolunu tutan vatandaşlar mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.