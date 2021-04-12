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56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5’te trafik yoğunluğu

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevki’inde trafik yoğunluğu oluştu.

Genel 12.04.2021, 08:20
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56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5’te trafik yoğunluğu

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevki’inde trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53’lere ulaştığı gözlendi.
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