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56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul’da cadde ve meydanlar bomboş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Genel 18.12.2020, 21:13
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Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul’da cadde ve meydanlar bomboş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama sonrası İstanbul’da meydanlar boş kaldı. Anadolu yakasında da Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
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