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56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük’te yine aynı tablo yaşandı
Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde haftanın ilk gününde yaşanan yoğun insan hareketliliği tedirgin etti.
Genel 21.12.2020, 18:12
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Karabük’te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde haftanın ilk gününde yaşanan yoğun insan hareketliliği tedirgin etti.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Karabük’te bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi Kemal Güneş Caddesi’nde vatandaşlar yine yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede belirlenen kişi sayısından daha fazla vatandaşın bulunduğu görüldü. Her haftanın ilk gününde aynı tablonun yaşanması kentte tedirginliğe neden olurken, banka önlerinde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları gözlemlendi.
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