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56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00’da sona erdi.
Genel 07.12.2020, 05:13
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00’da sona erdi.Ülkemizde giderek etkisini arttıran korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00’da sona erdi. Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollarda hareketlilik yeniden başladı.
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