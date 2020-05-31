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53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans

Efsane boksör Mike Tyson'a daha önce dövüşmesi için 20 milyon dolar teklif eden BKFC Başkanı David Feldman, teklifini arttırdığını açıkladı.

53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans

Efsane boksör Mike Tyson'a daha önce dövüşmesi için 20 milyon dolar teklif eden BKFC Başkanı David Feldman, teklifini arttırdığını açıkladı.

31 Mayıs 2020 Pazar 18:18
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53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans

Son dönemde yayınladığı antrenman videoları ile bir anda yeniden popüler olan efsane eski boksör ‘Demir Yumruk’ lakaplı Mike Tyson, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Başkanı David Feldman’ın yakın kıskacında…

Daha önce BKFC’de dövüşmesi için Mike Tyson’a 20 milyon dolar öneren Feldman, ‘Hayır’ yanıtı almasına rağmen pes etmedi. Evander Holyfield ile yıllar sonra yeniden karşılaşmak için son görüşmeleri yapan Mike Tyson, bir yandan da Feldman’ın yoğun baskısında…

Mike Tyson’ın kapısını yeni bir teklifle çalan Feldman, 53 yaşındaki efsane isme bu kez 20 milyon doların da üzerinden bir rakam önerdi. Sadece 10 dakika sürecek dövüşler için 20 milyondan fazla para kazanacak olan Mike Tyson’ın, bu yeni teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Feldman, her şeyin henüz bitmediğine inandığını söyledi.

“ÖNCELİKLE MIKE TYSON’I İKNA ETMEM GEREKİYOR”

Geçtiğimiz günlerde Tito Ortiz’in “Mike Tyson ile dövüşmek için teklif aldım” şeklindeki sözleri hatırlatılan ve teklifi kendisinin yapıp yapmadığı sorulan Feldman “Ben böyle bir teklifte bulunmadım. Henüz Mike Tyson’ın karşısına kimi çıkaracağıma tam karar vermiş değilim. Öncelikle Mike Tyson’ı ikna etmem gerekiyor. Sonra seçeneklere bakacağız. Aklımda Wanderlei Silva gibi doğal yeteneğe sahip olan isimler var. Silva ne kadar yaşlanırsa yaşlansın her zaman tehlikeli… Ama dediğim gibi henüz net bir şey yok” dedi.

Mike Tyson, son dönemde çektiği videolarla yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu göstermişti.

Son Güncelleme: 31.05.2020 20:16
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