50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi

50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenerek üniversitelere gönderildi.

YÖK, 9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca, ilgili 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek üniversitelere gönderdi.

Üniversitelere gönderilen usul ve esaslar çerçevesinde, araştırma görevlileri önümüzdeki haftadan itibaren 9 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.