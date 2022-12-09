50/D statüsündeki araştırma görevlileri için çalışma başlatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 50/D statüsündeki araştırma görevlilerinin 33/A’ya geçirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde Sivas’ta düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı’na katıldı. Özvar,

toplantı öncesi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul ile birlikte üniversitenin yeni yerleşke alanını gezdi. Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Özvar, birliğin 13 üniversite, 13 bin 627 öğretim elemanı ve 288 bin öğrenciyle büyük bir topluluğu temsil ettiğini belirterek, "Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 13 üniversitemiz bugün 13 bin 627 öğretim elemanı ve 288 bin öğrencisi ile büyük bir topluluğu temsil etmektedir. Bu üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, devlet üniversitelerimizdeki toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 9,3’ü, toplam öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerimizdeki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 8,6’sı kadardır. Asıl amacı birlikçe güçlenmek ve büyümek olan Anadolu Üniversiteler Birliğinin el ele, dayanışma içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile diğer üniversitelere öncü olacağına, mensubu öğrencileri ve öğretim elemanlarını artırarak daha da genişleyeceğine inancım tamdır" dedi.

Özvar’dan iki müjde

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuşmasında öğretmen olmak isteyen lisans öğrencilerinin eğitim alırken formasyon alabilmeleri ve 50/D statülü araştırma görevlilerine de değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakın zamanda müjdesini verdiği üzere, pedagojik formasyon eğitiminin lisans eğitimi ile beraber alınması için gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Artık üniversiteyi bitirdikten sonra verilen bir veya iki yıllık formasyon eğitimi yerine öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencilerimiz de öğretmen olmak isterlerse, sene kaybı yaşamadan, lisans eğitimleri devam ederken formasyon eğitimi almaya başlayabilecekler. Bunun ayrıntılarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bir diğer husus, 50/D’li araştırma görevlilerine ilişkindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında 50/D statülü araştırma görevlilerimizin 33/A çerçevesine alınmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımıza görüşlerimizi daha önce iletmiş olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu çerçevede çalışmaları hızlı bir şekilde geçekleştirerek tamamlayacağız. Neticesinde çalışmamız Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır" şeklinde konuştu.