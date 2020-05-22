Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.050
DOLAR
6.8069
STERLİN
8.3020
EURO
7.4164

5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu

Amerika'daki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam bursla kabul aldı. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu.

5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu

Amerika'daki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam bursla kabul aldı. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu.

22 Mayıs 2020 Cuma 16:26
2016 Okunma
5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu

IBM’de bulut bilişim ve yapay zeka alanında çalışmalar yapan Erman Akdoğan ile Bilişim Uzmanı Esra Serin Akdoğan çifti, 5 yaşında Eren ve 3 yaşında Deniz adında 2 çocuğuyla Chicago’da yaşıyor.

SINAVIN BİRİNCİSİ

ABD’de devletin yılda bir kez üstün zekalı çocukları belirlemek için yaptığı “Regional Gifted Centers Admissions Testing” sınavına Eren’i devam ettiği James G. Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirmiş. Eren, 3 bin 500 adayın yarıştığı sınavda ABD’nin üstün zekalılar eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden birinci olmayı başardı.

ODTÜ mezunu babası Erman Akdoğan da, ABD’de TEV bursuyla okumuştu.

OKULDAKİ İLK TÜRK

Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren’in babası Erman Akdoğan, “ABD’de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye’deydi.

Geçtiğimiz ağustosta buraya geldi. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, birinci olunca herkes çok şaşırdı” dedi.

“Robot mühendisi olacağım”

Baba Erman Akdoğan sözlerini, “Eren’in, süper kahramanı Süperman değildi. Süper kahramanı, ‘Kötü adamları kovalayan, büyük komutan’ dediği Atatürk’tü.

Meraklı, çok soru soran bir yapısı var. Kitaplar, futbol, basketbol, satranç, canlılar, doğa olayları ve robotlarla çok ilgili. 3 yaşında, ‘Robot mühendisi olacağım’ dediğinde de şaşırmıştık” diye tamamladı.

Edison okulunun özelliği ne?

– ABD eğitim sistemindeki en başarılı ilk ve ortaokul yapısı.
– 45 yıldır zeka testi sonuçlarıyla özel öğrencileri seçiyor.
– Eğitimde en prestijli ödül Blue Ribbon’u kazanmış.
– Okulda halen üstün zekalı 275 öğrenci okuyor.
– Anaokulundan 8’inci sınıfa kadar hızlandırılmış müfredat var.
– Ekonomi, siyaset, hukuk, felsefe, kodlama eğitimi de veriliyor.
– Dersler keşfetme, sorgulama, problem çözme odaklı yapılıyor.
– İngilizce ve Fransızca eğitimde, ilaç farkındalığı gibi dersler de var.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!
Koronavirüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem
Koronavirüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem
Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
İzmir'de camilerde müzik yayını yapılmasıyla ilgili gözaltı kararı
İzmir'de camilerde müzik yayını yapılmasıyla ilgili gözaltı kararı
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim