5 yaşındaki Ali Miraç ‘Oyun terapisi’ ile dikkat, konsantrasyon problemlerinden kurtuldu

Dikkat, konsantrasyon, dürtü kontrolü ve hareketlilik gibi konularda problem yaşayan 5 yaşındaki Ali Miraç Özdemir, Esenyurt Belediyesi’nden aldığı ‘Oyun Terapisi’ dersi ile tüm problemlerinden kurtuldu. Aldığı eğitimlerin ilaçtan daha faydalı olduğunu söyleyen Anne Ömür Özdemir, “Oğlumun kırmadan, dökmeden bir şeyi tamamladığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin ilçedeki özel gereksinim gerektiren çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, umut olmaya devam ediyor. 5 yaşındaki Ali Miraç Özdemir de bunlardan birisi. Merkeze ilk geldiğinde dikkat, konsantrasyon, dürtü kontrolü, hareketlilik gibi konularda zorluk çeken Ali Miraç Özdemir, aldığı ‘Oyun Terapisi’ eğitimleri sayesinde hem kendini ifade etmeye başladı hem de hareketliliğinde azalma oldu.

“Belirtilerin azaldığını gözlemledik”

Bir yıldır Ali Miraç ile oyun terapisi seansları yaptıklarını söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Aydan Zilek Özden, “Ali Miraç’a özel planladığımız programda dikkati geliştiren, dürtü kontrol mekanizmasını güçlendiren, gerginliği azaltmaya yönelik oyunlar oynadık. Uyguladığımız programla belirtilerin gözle görülür derecede azaldığını fark ettik. Etkinliklerde ve oyunlarda geçirdiği zamanın arttığını, kendini ifade etme yöntemleri bulduğunu, dürtü ve hareketliliğinde azalma olduğunu gözlemledik” dedi.

“Özel eğitim merkezi iyi ki var”

Aldığı derslerin çok fayda sağladığını belirten Anne Ömür Özdemir şöyle konuştu: “Oğlum anaokuluna gidiyordu. Sonra okulda sorunlar olduğu, Ali’nin okulda durmadığı, derslere katılmadığı ve bununla ilgili terapi alması gerektiği söylendi. İlçe belediyemizi aradım. Sonrasında randevumuzu oluşturduk. Çocuğumu okuldan aldım ve burada eğitim görmeye başladı. Hocamız çok özverili davrandı. Önce kendini sevdirdi. Benim de evde gördüğüm kadarıyla Ali Miraç daha çok oturup bir oyunu devam ettirdi, kırmadan dökmeden bir şeyi tamamladığını gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Bu çok değerli. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi iyi ki var. Buranın faydası ilaçtan daha fazla oldu.”