5. Etnospor Forumu Bakü’de sona erdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 5. Etnospor Forumu sona erdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, sona eren 5. Etnospor Forumu’nun kapanış konuşmasında geleneksel sporları ve oyunları yeniden canlandırmak için çabalayan kişi ve kuruluşlara devamlı olarak ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Forum sayesinde barış, dayanışma, saygı ve geleneklere verdikleri değerleri bir daha vurguladıklarını belirten Bilal Erdoğan, “Tüm çabamızla, sahip olmak istediğimiz bu değerlere sahip çıkmalıyız. İnsanlığın gelişmesine ve dayanışmasına katkıda bulunmazsak, yeni nesillerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmazsak, bu konfederasyon kurulmamızın manası kalmazdı” dedi.

“Bu platform sayesinde birbirimizi tanıyoruz”

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov yaptığı açıklamada ilk defa Bakü’de Etnospor Forumu düzenlediklerini belirterek, “Bundan önce sporla ilgili birçok organizasyon gerçekleştirdik. Ancak Etnosporla ilgili ilk defa bir organizasyon yapıyoruz. Bu platformu kurduğu için sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Biz bu platform sayesinde birbirimizi tanıyoruz, milli sporlarımızı tanıyoruz ve bu da birbirimizle işbirliği yapma imkanları oluşturuyor” dedi. Covid-19 salgınından önce Gedebey ilinde 16 ülkenin katılımıyla Milli Yayla Festivali düzenlediklerini vurgulayan Bakan Gayıbov, “Bilal beyle bu konuyu da konuştuk ancak ilk olarak yerel düzeyde bu etkinliği düzenlemek istiyoruz. İnşallah ondan sonra uluslararası seviyede bir etkinlik yapacağız” şeklinde konuştu.

4. Geleneksel Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

DEK tarafından düzenlenen 5. Etnospor Forumu’nun ardından 4. Geleneksel Spor Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller Akademisyen, Tecrübeli Geleneksel Sporcu, Geleneksel Spor Organizasyonu, Devlet Adamı, Genç Geleneksel Sporcu, Uluslararası Sponsor ve İletişim olmak üzere 7 kategoride verildi. Devlet Adamı ödülü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e dünkü görüşmenin ardından DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından teslim edildi. Törende Akademisyen ödülünü İspanyol Prof. Pere Lavega Burgues, Tecrübeli Geleneksel Sporcu ödülünü Arjantinli Bautista Rossi, Geleneksel Spor Organizasyonu Tataristan Uluslararası Kemer Güreşi Koresh Federasyonu, Genç Geleneksel Sporcu Senegalli Ngor Niakh, Uluslararası Sponsor Ödülü Ziraat Bankası’na ve İletişim Ödülü ise TRT Spor Adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya’ya DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.