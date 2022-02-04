banner526

banner527

banner420

Son Dakika
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
Kardan elektrik üretiyorlar
Kardan elektrik üretiyorlar
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!

5 büyük sektörden 20,8 milyar dolar ihracat

Hırdavat, döküm, mobilya aksesuarları, kaynak ve kalıp sektörleri bu dönemde 20,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Genel 04.02.2022, 10:39
5 büyük sektörden 20,8 milyar dolar ihracat

Hırdavat, döküm, mobilya aksesuarları, kaynak ve kalıp sektörleri bu dönemde 20,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin düzenlediği ’Dernekler Buluşması’ Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği, İstanbul Dökümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği, Silivri Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği’ni Başkanlar düzeyinde bir araya getirdi.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Bizler yeni dönemde ihracatımızın gizli güçleri tamamlayıcı sektörlerimiz olan kalıp, mobilya aksesuarları, döküm gibi birçok sektörümüze komiteler oluşturacağız. Katma değerli ihracatımızı daha da artırmak adına dünyadaki fırsatları iyi analiz edeceğiz ve kurulan bu komiteler sayesinde daha fazla ihracat gerçekleştireceğiz. Ayrıca sektörlerimizin temsiliyetini artıracak bu komiteler sektörler arası birlikteliği de olumlu anlamda etkileyecek. Bu sektörler geçtiğimiz dönemlerde STK’larda temsil edilemedi. Yeni dönemde bu sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Hırdavat sektörü olarak 2021 yılını 10 milyar dolar ihracat ile kapattık. Şu anda 10,6 milyar dolar ihracatımız var” dedi.

Dünyadan talepler Türkiye’ye yöneldi

Etkinlikte konuşan Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği Başkanı Tekin Çınar, “Sektör olarak yönümüz tamamen ihracat. İç piyasayı inkar etmeden Türkiye ekonomisinin iyiye gitmesi konusunda inanan mensuplarız. Mobilya aksesuarları olmadan mobilyanın ayağa kalkması mümkün değil. Sunta ve mdfler tek başına bir şey ifade etmiyor. Mutlaka ray, menteşe gibi şeylere ihtiyaç var. Bu nedenle sektörümüz çok önemli. Yaklaşık 800 ile 1 milyar Euro arasında ihracat yapıyoruz. Özellikle dünyadaki taleplerin birçoğu ülkemize yöneliyor. Çok özverili çalışıyoruz. Sesimizi daha iyi yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin ise “Kalıpçılık sektörünün 27 yıldır içinde olmama rağmen kavram karışması yaşanan bir sektör. Endüstriyel olarak seri üretilen tüm ürünlere üretim yapan bir sektörüz. Dünyada 151 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Bunun içine plastik, sac, döküm de dahil. Ülkemizde ise 2,5 milyar dolarlık bir cirodan söz edebiliriz. 45 ila 50 bin arasında bir istihdamı yönetiyoruz. Kalıpçılık normal şartlarda bacasız bir sektör. Katma değeri yüksek. Ülkemizde katma değer ortalaması kilo başına 1, 1,5 dolar iken kalıpçılıkta bu ortalama 25 ila 100 dolar arasında. 340 milyon dolarlık bir ihracattan söz edebiliriz. Bu dönem çok şanslı bir dönem. Özellikle Bakanlık nezdinde bakan ve bakan yardımcılarımız sektörün içinden gelen iş insanları ve bizi çok yakından tanıyor. Bu sene yapılan hamlelerde kalıpçılık desteklenmesi gereken sektörlere dahil oldu. Özel teşviklerle sektöre yönelim yaşandı” dedi.

İstanbul Dökümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Aziz İyiokur da, “Dökümcülük sektörü üretimde temel bir sektördür. Ancak döküm sektörleri gerçekten kendini ifade etmekte zorluk yaşıyor. Sektörümüz çevre temizliğine karşı aşırı duyarlı. Çöpe atılan malzemelerden her ay ekonomiye çok ciddi katkılar sağlıyoruz” dedi.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Teoman, “Pencereyi imal eden mahalle arasındaki sanayi sitelerindeki pencere atölyelerini temsil ediyoruz. Takribi 3 milyon kişiyi istihdam eden bir sektör. Türkiye için çok önemli bir sektör. Pencerede Almanya ve Çin’in ardından dünyanın 3. büyük pencere üreticisi ülkeyiz. Avrupa’dan Afrika’ya büyük ihracatlar yapan bir sektörüz. Ancak bir türlü bir kalıbın içine sokulamayan, mikro ve orta ölçekli işletmelerle oluşan bir sektör olduğu için verilerine, istatistiklerine ulaşılamayan bir sektörüz. Hiçbir kurumda verilerimize ulaşamıyoruz. Bir diğer taraftan 700 milyon dolarlık pencere ihracatımız profille birlikte 1 milyar doları aşıyor. Türkiye’de olmayan yüzde yüz dışarı bağımlı bir şekilde üretilen bitmiş ürünlerden katma değer alarak kazanıyoruz ulaşamıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11