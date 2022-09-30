5 bin konutun temellerinin atılacağı iller açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde 5 bin konutun temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi 25 Ekim’de büyük bir coşkuyla atacaklarını bildirdi. Bakan Kurum 5 bin konutun temelinin 17 ilde atılacağını açıklarken, “İlk Evim” projesiyle ilgili yeni görseller de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim” projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 5 bin konutun temelinin atılacağı 17 il ile ilgili bilgi verdi. 25 Ekim tarihinde 5 bin konutun temelinin Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim’e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız.”

Bakanlık tarafından “İlk Evim” projesiyle ilgili yeni görseller de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.