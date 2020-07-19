5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Ümraniye Belediyesi’nin 4 yıl önce başlattığı okçuluk kursları sayesinde bugün, Türk okçuluğunun 5 Asırlık kabza geleneğini ayakta tutuyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ’kemankeş’ olmaya hak kazanan kişiler Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü’nde düzenlenen törenle kabzalarını aldı.

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği okçuluk eğitimlerini tamamlayan 65 kişi, Türk okçuluğunun sembollerinden biri olan ’kabza’ töreniyle ’kemankeş’ olmaya hak kazandı. Tarihi Hekimbaşı Av Köşkü’ndeki kabza töreni öncesinde gün boyu düzenlenen yarışmalar ve etkinlikler sonrasında sporcular hem kabzalarını, hem de yarışmalarda elde ettikleri başarılar sonucu hak kazandıkları kupa ve sertifikaları aldı.

Kabza töreninde öncelikle kadın ve erkek okçular adına birer okçu, eğitmenleri tarafından onaylandıktan sonra okçuluk yemini etti ve kabzayı öperek başlarına koydu. Sonrasında ise başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Paralimpik okçular gösterileriyle ise büyük alkış aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Okçuluk Vakfımızın kurmuş olduğu okçuluğu geliştirme ve dünyaya yayma politikası ile çok geniş kitlelere ulaştık. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi’nin kurduğu bir kulüp var. Bu kulüpte bugüne kadar bin 600 kişi yetiştirdi. Şu anda da 137 öğrencisi var. Okçuluk ile alakalı nerede bir etkinlik olursa Türkiye’de orada da Ümraniye Belediyesi’nin okçuluk kulübü var. Biz de bugün Osmanlı’dan kalan bu güzel töremize uygun şekilde kabza töreni yapıyoruz. Burada kazanan okçu kardeşlerimize törende ödüller vereceğiz. Ben hem okçuluk sporuna gönül vermiş bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bilal Erdoğan’ın katkılarıyla Okmeydanı’nda tarihimizden kalma Okçuluk Camii’nden külliyesine ve hatta otoparkına kadar hepsi tekrar faaliyete geçti. İnşallah bunun bir küçük benzerini de Ümraniye’de yapmayı düşünüyoruz. Bu tür sporlara destek verip gençleri mutlaka sporla ve sanatla buluşturmalıyız” diye konuştu.