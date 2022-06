’47 Melek Yürekli Kadın’ organizasyonu UDF tarafından gerçekleştirildi

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ev sahipliğinde 47 Melek Yürekli Kadın organizasyonu gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte konuşma yapan İstanbul AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, “Geçmişte engellilerimiz dört duvar arasındayken bugün engelli kardeşlerimiz öğretmen oluyor, mühendis oluyor, bakan yardımcısı oluyor, milletvekilli oluyor.” dedi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ev sahipliğinde 47 Melek Yürekli Kadın organizasyonu Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleşti. Yapılan organizasyona AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Yılmaz Vural, Esin Yağmurdereli, Türkan Şerbetçi, Hülya Seloni, Banu Karadağlı, Şenol İpek, Pınar Eliçe, Hakan Solaker, Gültekin Kaya, İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu Başkanı Bülent Sarıgül, Seyhan Soylu gibi isimler katıldı.

Açılış konuşmasını UDF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve UDF Genel Sekreteri Hilal Baylan’ın yapmış olduğu 47 Melek Yürekli Kadın organizasyonunda federasyonun yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilirken, katılımcılara destekleri için teşekkürlerini dile getirdi. Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı organizasyonda Down Sendromlu çocuklar tarafından renkli müzik ve dans gösterileri sergilendi.

“Devlet her türlü imkanı veriyor”

UDF Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, “UDF 34 ülkede üyesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz. Down Kadın Hareketi ile de tamamen genç kızlarımıza yönelik meslek eğitim ve istihdam alanıyla onlara iş kazandıracağız. Bugün İstanbul’da mesleğinde kendi alanında isim olmuş hanımefendilerle bir araya geldik. Bu projeyi Genel Sekreter Hilal Baylan gerçekleştiriyor bir kadın olarak. Türkiye’nin her yerinde ile hem anne ve kadın sevgisini hem de genç kızlarımızın yönetim kurulu üyelerimizle ve gönüllü annelerle alacak eğitimlerle de hayatın içinde ben de varım diyebilecekleri meslek sahibi olacakları ve kendi başlarına bir birey olarak kendi başlarına hayatlarına devam edebilecekleri bir hayat oluşturacağız. Çünkü devlet her türlü imkanı veriyor ama biz STK’ların da özel sektör işbirliğinde artık daha güçlü bir Türkiye için iş alanında, iş piyasasında yer edinmeliyiz. Böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 yılı sonunda 123 genç kızımıza birebir iş sağlamış bir STK olarak bu işi finallendirmek istiyoruz. UDF olarak 7 dönümlük araziye gençlerimize aşçılık okulu yapacağız. Ücretsiz meslek eğitimi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bütün kadınlar olarak da kadın gücüyle bunu çok güzel başaracağız”

UFD Genel Sekreteri Hilal Baylan’da “Down Sendromlu çocuklar için 18 yaş üzeri bütün genç kızlara aşçılık eğitimi, cilt bakımı, kliniklerde ve güzellik merkezlerinde iş sahibi olabilmeleri için, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için iş istihdamı sağlayacağız. Bütün kadınlar olarak da kadın gücüyle bunu çok güzel başaracağız. Birçok ilde projelerimiz devam edecek. Devam ediyor çalışmalarla. Yoğun bir topluluk ile beraber birçok işi başarmış olacağız” dedi.

“Geçmişte engellilerimiz dört duvar arasındayken bugün engelli kardeşlerimiz öğretmen oluyor”

Etkinliğin sonlarına doğru 47 Melek Yürekli Kadınlara ve diğer misafirlere plaketleri takdim edilirken, plaketini almak için sahneye çıkan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’da “Geçmişte engellilerimiz dört duvar arasındayken bugün engelli kardeşlerimiz öğretmen oluyor, mühendis oluyor, bakan yardımcısı oluyor, milletvekilli oluyor. İnşallah engelli kardeşlerimizden valilerimizi, büyükelçiliklerimizde de göreceğiz. İnşallah artık görme engelli kardeşlerimiz refakatçi yardımı ile kendi başlarına oylarını kullanabilecek. Bunlar Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye siyaseti açısından, insanlara verdiğimiz, engellilere verdiğimiz önem ve değerdir. İnsan yaşasın ki devlet yaşasın” şeklinde düşüncelerini ifade etti.