450 yıllık Osmanlı geleneği yaşatılıyor

11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi mahyalar, usta ellerde şekil alarak camileri süslemeye başladı. Eyüpsultan, Eminönü, Süleymaniye ve Sultanahmet camilerine asılan mahyalar, Üsküdar Valide Sultan ve Ataşehir Mimarsinan camilerine de asılacak.

450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü personelli tarafından her yıl Ramazan ayı için hazırlanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan’da camilerde gördüğümüz mahyalar, Taksim’de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde yapılıyor. Usta ellerin her yıl farklı yazıları kablolara nakşetmesiyle mahyalar oluşuyor. Mahyaların uzaktan bakıldığında kandil gibi gözükmesi için ise düşük wattlı akor ampuller kullanılıyor. Her yıl olduğu gibi hazırlanan mahyalar ilk olarak Eyüpsultan Cami’ne asılıyor. İstanbul’da bulunan Eminönü Yeni Camii, Süleymaniye ve Sultanahmet camilerine de mahyalar asıldı. Üsküdar Valide Sultan ve Ataşehir Mimarsinan camilerine ise önümüzdeki günlerde mahyalar asılacak. Daha sonra Edirne Selimiye ve Bursa Ulu Cami’ye de mahya asılacak.

“Artık akkor ampul üretilmiyor”

Mahya ustası Kahraman Yıldız, eskisi gibi akor ve çok düşük watt ampullerin üretilmediğini belirterek, depolarda bulunan yedek ampulleri kullandıklarını söyledi. Pandemi sürecinde çalışmanın zorlukları olduğuna değinen Yıldız, “Geçen sene Edirne Selimiye Cami’de ‘Evde kal Türkiye’ yazılı mahya astık. Geçen seneki mahya yazılarımız şifa üstüne söylenen sözlerden oluşuyordu. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığının vermiş olduğu karar ile ’Şifa Ayı Ramazan’ anlatan sözleri camilerde göreceğiz. Bu yazılarımızı da camilerimizin büyüklüklerine göre ayarlayıp takmaya çalışıyoruz. Klasik sözlerimizden ‘Ramazan Arınmaktır, Oruç Arınmaktır’ yazılı mahyaları asacağız. Mahyaları yapmak için 15 wattlık ampuller asıyoruz. 15 wattlık ampul kullanmamızın nedeni yağ kandili görüntüsü vermesidir. Uzaktan baktığımızda güzel gözüküyor, büyük watt ampul olduğu zaman ışık topu şeklinde gözükür. Bizim tercihimiz küçük watt olan ampuller. Artık akkor ampul üretilmiyor, elimizde yedek olan ampullerimizi kullanmaya devam ediyoruz ama ileride 2 watt led ampuller gerekebilir. Piyasada bende 2 watt led ampul bulamadım. Her yıl olduğu gibi ilk mahyamızı Eyüpsultan Cami’ne asıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.