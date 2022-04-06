45 yaşındaki ‘Davulcu Abla’ 6 yıldır sahura kaldırıyor

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Zahide Köse (45), 6 yıldır ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek İzmirlileri sahura kaldırıyor. Mahalleli tarafından kendisine ‘Davulcu Abla’ denildiğini söyleyen Köse, “Yıllardır ramazan davulculuğunu isteyerek ve severek yapıyorum. Mahalle sakinlerimize bu yönde hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Zahide Köse, ilçeye bağlı Ümit Mahallesi’nde elinde davulu dilinde manileri ile sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. 6 yıldır her ramazan ayında sokakları gezerek İzmirlileri sahura kaldırdığını ve bu geleneği yaşattığı için mutlu olduğunu söyleyen Köse, “35 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve geçimimizi hurda toplayarak sağlıyoruz. Ramazan ayında da aile ekonomimize katkı sağlayabilmek için davul çalıyorum. Yaptığım işi ise severek ve isteyerek yapıyorum. Kızım ve yeğenim de bana eşlik ediyor. Tüm çabam kızıma güzel bir nişan yapabilmek için. Bunun için mücadele ediyorum. Ayrıca, mahalle sakilerimizde desteklerini hiç esirgemiyor ve bana ‘Davulca Abla’ diye sesleniyorlar. Bu da beni çok memnun ediyor” dedi.

“İnsanlarımız onun manilerini dinlemek için evlerin balkon ve pencerelerine çıkıyor”

Zahide Köse’yi küçüklüğünden bu yana tanıdığını belirten Ümit Mahallesi Muhtarı Ayhan Polat (60) ise, “İlk başlarda Zahide’ye ‘sen yapamazsın’ dedik fakat Zahide gerçekten bu işi çok güzel yapmayı başardı. Mahalleli tarafından seviliyor ve insanlarımız onun manilerini dinlemek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkıyor. Mahalle sakinlerimiz ‘Davulcu Abla’ ne zaman bizim sokağımızdan geçecek diye merakla bekliyorlar” diye konuştu.

“Zahide, kadın davulcu olarak çok tutuluyor ve seviliyor”

36 yıldır aynı mahallede yaşadığını ifade eden 56 yaşındaki Gülperi Topçu da, “Muhtarımız ve mahalle sakinleri olarak Zahide’nin ramazan davulcusu olması için imza topladık. Zahide, kadın davulcu olarak çok tutuluyor ve seviliyor. Çok güzel maniler söyleyen Zahide, sesinin güzel olmasından dolayı İstanbul’dan iş daveti dahi aldı. Hurda toplayarak çocuğunu büyüten ve okutan Zahide’ye yaptığı işte mahalle sakinleri olarak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.