4,5 yaşında hayatını kaybeden Ata’ya gözyaşları arasında veda

Antalya’da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 4.5 yaşındaki minik Ata, son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarının ölümü ile yasa boğulan çift ise son kez tabuta sarılırken, yakınları sayesinde ayakta durabildi.

Antalya’da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre, doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata’yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Tabuta sarılan anne ve baba gözyaşına boğuldu

Şu ana kadar 8 kez yoğun bakıma kaldırılan Ata, dün gece sıralarında hayatını kaybetti. Minik Ata için Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan Sülemiş Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti uzun sure gözyaşı döktü. Yakınları sayesinde güçlükle ayakta turan çift, son kez çocuklarının tabutuna sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ata’nın cenazesi Fener Mahallesi Tekerli Mezarlığında toprağa verildi.