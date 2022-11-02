45 günde 40 milyon dolar yandı

Torbalı’da, önceki gün yaşanan mobilya ve palet fabrikasındaki yangınlar gözleri yeniden ilçeye çevirdi. İlçede 17 Eylül’den bugüne kadar çıkan yangınlarda 5 fabrika kül olurken, 3 fabrika büyük zarar gördü.

İlk olarak; kozmetik firmasında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Kimyasal ürünlerden dolayı söndürme çalışmalarının yaklaşık 2 gün saat sürdüğü yangın, bitişiğindeki kekik fabrikasına da sıçradı.

Bu yangından bir hafta sonra Atatürk Sanayi Sitesi’nde bulunan bir yerleşkede, aynı anda iki fabrika yandı. Böylece 1 hafta ara ile 5 fabrika kül oldu. Bu yangınlardan sonra farklı tarihlerde çıkan 3 fabrika yangını daha maddi hasarla atlatıldı. Böylece 45 günde çıkan yangınlarda 5 fabrika kül oldu, 3 fabrika ise büyük zarar gördü.

Büyük maddi zararların meydana geldiği fabrika yangınları ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “1,5 ayda çıkan yangınlarda 5 fabrikamız kül oldu, 3 fabrika ise büyük zarar gördü. Tek tesellimiz ise can kaybının yaşanmaması. Kapımızda bekleyen en büyük tehlike yangın haline geldi. Firmalarımızın kaybı 40 milyon dolar olarak hesaplandı. Bir firmamız maalesef ilçede faaliyete devam etmeme kararı aldı. Çok sayıda işsiz kalan çalışanımız var; fakat çalışanların başka firmada istihdamı için özel çalışma yapıyoruz. İşsiz kalan 120 çalışanı imece usulü başka firmalara yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Sırf ‘sigorta olsun diye sigorta’ yapılmamalı"

Yangınların çıkış sebebi ile ilgili olarak süreçlerin devam ettiğini; ama sonuçta kaybedenin işletme sahipleri olduğuna vurgu yapan Olgun, şöyle devam etti:

"Sigorta şirketleri kendini korumaya alıyor. Yanan fabrikanın yerine yenisini yapmak mümkün değil. İşletmelerimiz bu konuda özel önlemler almalı. Sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmeler özel olarak incelenmeli. Sırf ‘sigorta olsun diye sigorta’ yapılmamalı; ayrıca sigorta şirketleri, kağıt, mobilya, ahşap ve palet üretimi yapan firmalar başta olmak üzere bazı iş kollarını sigortalatmaması işletmeler için oldukça büyük bir risk teşkil ediyor.”

Çaybaşı, İTOB ve son olarak Pancar’da yapımı devam eden itfaiye yatırımlarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Olgun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği ile birlikte küresel ısınma artıyor. Firmalarımızın yangın için özel önlemler alması şart; ayrıca sistemleri eskiyor ve kabloları yıpranıyor. Yeni makinelerle eski tesisatlarının yenilenmesi de yangın riskini artırıyor. Güneşe maruz kalan kabloların erimesi, işletmelerde sigara içilmesi ve kaynaklı üretim yapılması yangına davetiye çıkarıyor.”