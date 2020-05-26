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43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

HER YIL RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA GÜNLÜK 100 BİN ARACIN GEÇTİĞİ 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHI OLARAK NİTELENDİRİLEN KIRIKKALE’DE KISITLAMAYLA BİRLİKTE BU BAYRAMDA GEÇİŞ SAYISININ 3 BİN ARACA KADAR DÜŞTÜĞÜ BİLDİRİLDİ. BOŞ KALAN YOLLAR DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

HER YIL RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA GÜNLÜK 100 BİN ARACIN GEÇTİĞİ 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHI OLARAK NİTELENDİRİLEN KIRIKKALE’DE KISITLAMAYLA BİRLİKTE BU BAYRAMDA GEÇİŞ SAYISININ 3 BİN ARACA KADAR DÜŞTÜĞÜ BİLDİRİLDİ. BOŞ KALAN YOLLAR DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

26 Mayıs 2020 Salı 00:13
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43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

Her yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla günlük 100 bin aracın geçtiği 43 ilin geçiş güzergahı olarak nitelendirilen Kırıkkale’de kısıtlama dolayısıyla geçiş sayısı 3 bine kadar düştü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de yollar boş kaldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ olarak nitelendirilen Kırıkkale’de, kısıtlama dolayısıyla kara yollarında araç görünürlüğü azaldı. Her yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 100 bin aracın geçiş yaptığı ’kilit kavşak’tan bu bayram geçişlerin 3 bin araca kadar düştüğü bildirildi. Bayramda da tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güzergahtaki araçlar uygulama noktasında tek tek durduruluyor. Sürücü ve yolcuların yol seyahat izin belgeleri kontrol edilirken gereken uyarılar da yapılıyor. Kara yolunda görevli ve izin belgesi bulunmayan araçlar dışında geçiş olmadığı gözlenirken boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

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