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43 ilin geçiş güzergahında ’tam kapanma’ yoğunluğu: Araç trafiği havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, ’tam kapanma’ öncesinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Genel 28.04.2021, 15:50
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43 ilin geçiş güzergahında ’tam kapanma’ yoğunluğu: Araç trafiği havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, ’tam kapanma’ öncesinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta oluşan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesinde binlerce vatandaş yollara akın etti. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyük şehirlerden farklı şehirlere gitmek isteyen sürücüler kilit kavşakta birleşti. Trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

HES kodu denetimi yapıldı

Korona virüs değerlendirme haritasına göre, kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, HES kodu denetimleri de sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bölge Trafik Noktasında şehirler arası toplu taşıma araçları ve özel araçları tek tek durdurdu. Seyahat eden sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.
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