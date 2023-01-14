41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali başladı

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen ve 41’incisi düzenlenen uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı.

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması ile başladı. Festival yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olurken, yarışma ardından develerin kent sokaklarında gezmesi renkli görüntülere sahne oldu.

11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması’nda yöresel süsleri ile dikkat çeken develere, jüri üyeleri tarafından atma yular, aksesuarlar, peş, çul, zilgor, havut, kuyruk bağı ve genel görünüm gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler üzerinden puan verildi. 14 devenin görücüye çıktığı 11. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması sonucunda Çanakkale Bayramiç’ten Habibe Yüksel’in Efecan isimli altın havanın sahibi oldu. Deve sahibine altın havanı Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Nuri Caferoğlu ve Efes Selçuk Kültür Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı tarafından verildi.

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 15 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Pamucak Güreş Arenası’nda başlayacak.