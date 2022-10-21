40 yıllık çarşının taşınması gündemde

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yenişehir semtinde 1982 yılında kurulan Gıda Çarşısı, İzmir ve çevre illerden çok sayıda esnafın ürün tedarikini sağlıyor. Çarşı esnafı tarafından yeni kurulan İzmir Yeni Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi ise, 40 yıllık çarşının ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle taşınma konusunu gündeme getirdi. Kooperatif Başkanı Mehmet Kaya, Gıda Çarşısı’nın şehir dışında fiziki olarak daha uygun bir alanda hizmet vermesi gerektiğini belirterek, bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kooperatif üyeleri, lojistik bakımdan daha avantajlı olduğu için Kemalpaşa ilçesine taşınmaları gerektiğini kaydetti.

3 bin 500 esnaf, 20 iş kolu

Gıda Çarşısı’nın ürün tedariki konusunda çok önemli bir zincirin halkası olduğunu vurgulayan Kaya, “Buradaki işletmelerle görüş alışverişinde bulunduk. Gıda Çarşısı’nda ticaret yapanlar tarafından; fiziki şartların daha iyi olduğu ticaret alanlarında işlerini büyütme talepleri gündeme geldi. Kaya, "Kooperatifimizin kurulmasının temel dayanağı da Gıda Çarşısı esnafının bu haklı talebidir. Elimizden geldiğince buradaki bütün esnaf arkadaşlarımızı ikna edip, bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz” dedi. Kaya, Gıda Çarşısı’nın toplamda 600 bin metrekareye yakın bir alan üzerine kurulu olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 esnafın 20’ye yakın iş kolunda faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

“Trafik, imar ve iskan sorunları var”

Gıda Çarşısı’nda trafik, imar ve iskan sorunlarının bulunduğunu, donatı alanlarına, otoparklara, ürünlerin indirilip bindirilmesi için ek alanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya, “Bugüne dek aşılamayan ve çığ gibi büyüyen problemler mevcut. Bu problemler çözülmeden işlerimize daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla katma değerli üretimde bulunmamız olanaksız. Gıda Çarşısı, kendi içerisinde çok ciddi trafik yoğunluğu olan bir yer. Hal böyle olunca ürünlerin tırlardan dükkanlara gitmesi zaman alıyor. Dükkanların yeterli depolama alanları yok. Büyük araçların girişinin yapılabileceği tek bir nokta var. Alanın metrekaresi yetersiz gelmekle beraber, mevcut metrekarede de imar ve iskanla alakalı büyük sorunlar var. Binalar neredeyse 40 yıllık. Deprem yönetmeliğiyle, yangın yönetmeliğiyle uzaktan yakından alakası olmayan işletmelerde ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Çalışanların da daha insani şartlarda çalışması bizler için çok önemli. İzmir’de planlı ve örgütlü bir ticaret merkezi bulunmuyor. İzmir’e yakışır bir ticaret merkezi olması için uğraş veriyoruz” diye konuştu.

“Menemen ya da Kemalpaşa aksında araziler değerlendiriliyor”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Kaya, “Kendi sektörümüzün öncü firmalarını ziyaret ettik. İlerleyen dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. İzmir Ticaret Odasının kooperatifimize olan desteğini çok önemsiyoruz. Çünkü Ticaret Odası, İzmir’de kalbe kan taşıyan damarlar gibi bir konuma sahip. Bizden desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz. Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ile de Gıda Çarşısı yerleşkesine uygun, şehrin dışında, lojistik olarak bize daha fazla imkan sağlayan alanların değerlendirilmesiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Menemen ya da Kemalpaşa aksında araziler değerlendiriliyor. Ancak bizim için lojistik anlamda Kemalpaşa çok daha uygun bir aks. Biz bütün kurumlarla mutabakat içerisinde işlemleri yürütmek niyetindeyiz. Gıda Çarşısı’nın taşınması İzmir için de faydalı olacak. El birliği ile İzmir’i keşmekeşten kurtarmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.