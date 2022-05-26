4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor. 2-4 Haziran tarihleri arasında Türk edebiyatının ve Türk dünyasının önemli yazarlarının ağırlanacağı festivalin açılışı; Azerin konseri ve Fatemeh Saba Jafari’nin minyatür sergisi ile gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali, “Hikayeni Hatırla” başlığı ile okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. 2 - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival; Azerin konseri ve Fatemeh Saba Jafari’nin minyatür sergisi ile açılacak. Öykü türünün Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerinden Necip Tosun ve Abdullah Harmancı’nın yer aldığı toplam 39 katılımcı ile gerçekleşecek oturumlara, Zeytinburnu Kültür Sanat, Zeytinburnu Kitapçısı ve Nağmedâr ev sahipliği yapacak.

Başkanı Arısoy: “Festivalin odak ülkesi Azerbaycan”

Festival hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali ile hem edebiyatın güncel meselelerinin konuşulmasını hem de birbirimize ‘yeni keşfettiğimiz’ hikâyeleri anlatalım istedik. ‘Türk Dünyası Edebiyatında Ne Oluyor?’ sorusuna da cevap bulacağımız festivalimizin odak ülkesi, Azerbaycan. ‘Hikâyeni Hatırla’ sloganıyla hazırlanan etkinliklerimizde, umarım yeni hikâyelerle buluşmanıza vesile oluruz” dedi.

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali’nde, edebiyatımızda öyküyü, Türk Dünyası’nda ve Dünya Edebiyatı’nda öykü türünün gelişimini ve bugününü inceleyecek; başlıklara ek olarak mitler, fantastik edebiyat, kahramanlar, süreli yayınlar ve Türk lehçeleri arasında çeviri gibi farklı konular da işlenecek.

Kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor

Festival ile Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden gelecek öykücü ve çevirmenlerle metinler üzerinden kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve anlatılardaki akrabalıkların altının çizilmesi hedefleniyor. Sanatseverler, 4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali hakkında detaylı bilgiye ise zeytinburnukultursanat.com adresinden ulaşabilir.