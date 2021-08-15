banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
PSG, Şimdi de Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek

4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne o dehşet anlarını anlattı

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne Ümmü Gülsüm Bulut, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Genel 15.08.2021, 15:35
4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne o dehşet anlarını anlattı

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 4 yaşındaki oğlunu selde kaybeden anne Ümmü Gülsüm Bulut, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre’nin annesi Ümmü Gülsüm Bulut, çocuğunun elinden kayıp gittiği o anları İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’ye anlattı.

“Onun elimden nerede kaydığını biliyorum. Buzdolabı bana arkadan çarptığı anda su onu diğer yatak odasına sürüklemiş”

Anne Ümmü Gülsüm Bulut, oğlunu kaybettiği dehşet anlarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Komşular bizi yukarıya çektiler balkondan. Bir daha dalmaya çalıştım ama çok balçık çok çamur olduğu için dalamadım. Çünkü onun elimden nerede kaydığını biliyorum. Buzdolabı bana arkadan çarptı. Demek su onu yatak odasına sürüklemiş. Çünkü odalar dip dibe. O hışımla oraya girmiş. Birkaç defa daldım ama çamur çok sert ve yoğun olduğu için ulaşamadım. Ben uğraştım ama Allah bu kadarına müsaade etti. Çok şükür ki diğer çocuklarımızı kurtardık.”
Yorumlar (0)
28°
açık